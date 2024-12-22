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В Турции надеются на возвращение оппозицией Сирии подконтрольных курдам территорий

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что рассчитывает на способность сирийской вооруженной оппозиции взять под контроль территории Сирии, которые удерживают отряды курдов.

"Мы верим, что новое руководство Сирии и Сирийская национальна армия (СНА) - важная часть армии - вместе с сирийским народом освободят территории, оккупированные террористическими организациями", - приводят западные СМИ слова Гюлера во время посещения турецких войск у границы с Сирией.

Он подчеркнул, что турецкие военные предпримут все меры с целью нейтрализовать террористическую угрозу за границей Турции.

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Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан также заявлял, что Анкара предпримет все необходимые действия, если сирийское руководство не разберется с проблемой курдского ополчения. Он пояснил, что возглавляемые курдами "Сирийские демократические силы" должны договариваться с Дамаском, но в любом случае власти Турции не потерпят никаких военных угроз у границы.

Он отметил, что не считает правильным решением США нарастить свой военный контингент в Сирии. Фидан пояснил, что Анкара не приветствует присутствие любых иностранных баз на сирийской территории, однако этот вопрос решать сирийцам.

1 декабря поддерживаемая Турцией СНА начала операцию Dawn of Freedom, целью которой декларируется восстановление безопасности в северной Сирии. В частности, СНА выбила из города Телль-Рифаат севернее Алеппо отряды Рабочей партии Курдистана (РПК) и Сил самообороны сирийских курдов (YPG).

РПК признана террористической организацией в Турции, США, ЕС. Однако Турция ведет споры с США и ЕС по поводу их поддержки YPG, которые Анкара считает частью РПК. Ни США, ни ЕС не признают YPG террористической структурой.

Хроника 08 – 22 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Турция Сирия
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