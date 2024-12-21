Палата представителей США приняла законопроект о временном финансировании правительства

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Палата представителей американского конгресса, возглавляемая республиканцами, проголосовала за принятие законопроекта о временном финансировании работы правительства во избежание шатдауна, сообщили американские СМИ.

Законопроект продлевает государственное финансирование до 14 марта и включает в себя оказание помощи в случае стихийных бедствий, а также другие положения, но не предусматривает ограничение действия лимита госдолга.

Решение было принято за несколько часов до полуночи субботы по местному времени, когда истекал срок предыдущего продления, что грозило приостановкой финансирования работы всех правительственных учреждений.

Теперь законопроект должен одобрить сенат, а после документ поступит на подпись президенту Джо Байдену.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал продление "очень важным законодательным актом", а также "необходимым шагом для преодоления разрыва, который приведет нас к тому моменту, когда мы сможем наложить свой отпечаток на окончательные решения о расходах на 2025 год", когда у республиканцев будет большинство и в палате представителей и в сенате.

"Мы готовы к большому и важному новому старту в январе", - сказал Джонсон.

В четверг палата представителей попыталась, но не смогла утвердить поддержанный избранным президентом США Дональдом Трампом план финансирования, который предусматривал бы приостановку лимита госдолга на два года.

После этого Джонсон представил свой законопроект. Его предложение позволяло сохранить финансирование правительства на текущем уровне до 14 марта, приостановить действие лимита госдолга на два года, выделить около $100 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий и около $10 млрд на экономическую помощь фермерам, отменив при этом ряд политических положений, которые содержались в первоначальном соглашении объемом 1,5 тыс. страниц. Трамп в свою очередь быстро поддержал этот пакет, назвав его "очень выгодной сделкой для американского народа" и призвав законодателей поддержать его.