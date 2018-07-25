Браудер обвинил эстонское отделение Danske bank в масштабном отмывании денег

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в России в мошенничестве глава компании Hermitage Capital Уильям Браудер заявил о причастности 26 сотрудников эстонского отделения Danske bank к отмыванию миллиардов долларов, сообщили эстонские СМИ в среду.

Браудер направил в прокуратуру Эстонии заявление, в котором попросил возбудить уголовное расследование в отношении сотрудников банка во главе с бывшим главой эстонского отделения Айваром Рехе (Aivar Rehe), которые, по его мнению, действовали в корыстных целях, сообщили газета Postimees и деловая газета Aripaev.

В жалобе, которую глава Hermitage Capital направил генеральному прокурору Лавли Перлинг (Lavly Perling) и в бюро информации по отмыванию денег, отмечается, что сотрудники банка создали возможности для крупномасштабного отмывания денег.

"Эта деятельность охватывала по меньшей мере 190 банковских счетов, объем 21 сделки из тех, которые проводились через эти счета, превысил в общей сложности $9 млрд", - говорится в жалобе.

В пресс-службе прокуратуры подтвердили получение жалобы.

Бывший сотрудник банка Лийна Окс (Liina Oks) сказала, что искренне удивлена этой информацией и ничего не знает о движении таких сумм на счетах банка.

РФ vs Браудер

Браудер и его партнер Иван Черкасов 29 декабря 2017 года были заочно приговорены Тверским судом Москвы к девяти и восьми годам колонии общего режима соответственно и штрафам по 200 тыс. рублей каждому. Кроме того, им запрещено заниматься предпринимательской деятельностью на территории РФ в течение трех лет после отбытия наказания. Также суд удовлетворил гражданский иск трех отделений управления ФНС по Москве, солидарно взыскав с осужденных 4,2 млрд рублей

Браудер был признан виновным в организации преднамеренного банкротства (ч. 3 ст. 33 УК РФ - ст.196 УК РФ) и организации неисполнения обязанностей налогового агента (ч. 3 ст. 33 УК РФ - ч.2 ст. 199.1 УК РФ), И.Черкасов - в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и неисполнении обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ).

Как установили следствие и суд, Браудер организовал преднамеренное банкротство компании "Дальняя степь", а Черкасов осуществил преступный план. В результате преступной деятельности Браудер вывел активы из компании перед ее банкротством, что причинило значительный ущерб государству.

Это уголовное дело стало вторым в отношении Браудера, рассмотренным Тверским судом в заочном порядке. В июле 2013 года суд заочно приговорил основателя Hermitage Capital к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов.

Генпрокуратура РФ несколько лет безуспешно пытается добиться задержания и выдачи Браудера, который в России заочно осужден за ряд тяжких финансовых преступлений. В настоящее время правоохранительные органы России продолжают расследование ряда уголовных дел в отношении У.Браудера по эпизодам мошенничества, связанного с захватом активов крупных российских предприятий.

Путин о Браудере на саммите в Хельсинки

16 июля на совместной пресс-конференции в Хельсинки с Д.Трампом В.Путин заявил, что сотрудники правоохранительных органов России могут допросить обвиняемых во вмешательстве в американские выборы по запросу США и направить ответ Вашингтону.

Президент РФ отметил, что российская сторона может пойти еще дальше. "Мы можем сделать еще один шаг навстречу: мы можем допустить официальных представителей США, в том числе и этой комиссии (спецпрокурора Р.Мюллера), присутствовать на этих допросах. Но тогда в этом случае мы, безусловно, будем ставить вопрос о том, чтобы эти действия были бы взаимными", - сказал президент РФ.

По его словам, российская сторона в таком случае будет ожидать от американской, "чтобы они допросили тех представителей спецслужб США, которых Москва подозревает в противоправных действиях на территории РФ, в присутствии российских следователей".

Путин упомянул так называемое дело Hermitage Capital - фонда возглавляемого финансистом Уильямом Браудером, осужденным в России за мошенничество.

"По данным нашего следствия, господин Браудер и его деловые партнеры заработали незаконным образом более $1,5 млрд. Не заплатили налоги ни в России, ни в США, но деньги эти в США перевели. $400 млн направили на избирательную кампанию госпожи Клинтон. Это официальные данные, которые в их отчетах присутствуют", - отметил глава государства.

По его словам, "возможно, это было сделано легально, но деньги были получены нелегально". "У нас есть основания полагать, что некоторые сотрудники спецслужб США сопровождали эти сделки незаконные", - сказал Путин.

Позже в Генпрокуратуре России уточнили, что на избирательную кампанию Демпартии США было переведено $400 тыс. из средств, похищенных финансистом Браудером и его партнерами из России. "Преступная группа Браудера с помощью офшорных схем смогла вывести из России деньги и акции на общую сумму более $1,5 млрд. Из этих средств на счета Демпартии США были переведены как минимум $400 тысяч", - сказал начальник Управления Генпрокуратуры РФ Александр Куренной. Он отметил при этом: "Президент попросил нас, чтобы мы поправили его оговорку, которую он допустил вчера. Не $400 млн, а $400 тысяч".

Куренной ранее также сообщил, что российская сторона хотела бы допросить бывшего посла США в РФ Майкла Макфола и главу фонда Hermitage Capital Браудера, который уже заочно осужден в России.