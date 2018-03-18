Выборы президента России - 2018. Онлайн

19:30

Кандидат в президенты Ксения Собчак, которая уже проголосовала и сообщила о нарушениях в СИЗО "Матросская тишина", пришла на эфир к оппозиционеру Алексею Навальному, которому не разрешили выдвинуть свою кандидатуру на выборах.

Собчак предложила Навальному обсудить участие в ее с Дмитрием Гудковым партии и начать сотрудничество после выборов, но оппозиционер отказался от ее предложения, заявив, что Собчак является частью "этой лживой фальсифицирующей схемы".