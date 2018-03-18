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Выборы президента России - 2018. Онлайн

Есть обновление от 18:56

Последние данные о явке избирателей и происходящем на избирательных участках в трансляции "Интерфакса"

Выборы президента России - 2018. Онлайн
Фото: ТАСС, Кирилл Кухмарь

18 марта в 85 регионах России и в избирательных пунктах за рубежом проводятся выборы президента России, который будет руководить страной ближайшие шесть лет. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов, за которых будут голосовать почти 111 млн избирателей.

20:00

Все, 20:00. В Москве, Петербурге и других населенных пунктах этого часового пояса официально завершилось голосование. Тем временем, по данным ЦИК, показатель явки по стране держится на уровне 59,9%.

19:53

А вот еще нетривиальные костюмы избирателей: 

19:49

Кстати, у нас есть фотогалерея о том, как проходят выборы в разных регионах. Там даже есть полуголые люди в компании наряженных медведями. Все просто - это "моржи" из Барнаула. 

19:44

Парламентская Ассамблея ОБСЕ все-таки отреагировала на недопуск россиян на голосование на Украине, направив в Киев соответствующее письмо. Как сообщил член ЦИК РФ Василий Лихачев, это был отклик "на наши просьбы". 

19:41

Тем временем Тверской суд Москвы отказался признать нарушенным равенство кандидатов на выборах президента РФ и отказал в удовлетворении двух исков с жалобами на бездействие ЦИК РФ.

19:30

Кандидат в президенты Ксения Собчак, которая уже проголосовала и сообщила о нарушениях в СИЗО "Матросская тишина", пришла на эфир к оппозиционеру Алексею Навальному, которому не разрешили выдвинуть свою кандидатуру на выборах. 

Собчак предложила Навальному обсудить участие в ее с Дмитрием Гудковым партии и начать сотрудничество после выборов, но оппозиционер отказался от ее предложения, заявив, что Собчак является частью "этой лживой фальсифицирующей схемы".

19:28

В Москве по состоянию на 18:00 явка достигла 52,71%. В 2012 году эта цифра на то же время была меньше - 49,12%. 

19:23

Высокие результаты по явке показывают не только военные и космонавты, но и содержащиеся в СИЗО фигуранты уголовных дел. Так, по данным на 18:00, в московских СИЗО проголосовали от 70% до 95% избирателей.

19:19

"Человечная" ситуация в Новосибирске - там голосовавшей впервые избирательнице выдали бюллетень по ксерокопии паспорта, что в общем-то запрещено. Председатель облизбиркома пояснила, что "девушку пожалели", так как ее паспорт остался в другом городе, а "личность ее была установлена, она действительно была приписана к этому участку". Голос девушки был засчитан.

19:16

Свой голос за одного из кандидатов отдал и относительно недавний гражданин России - французский актер Жерар Депардье, который получил российский паспорт в 2013 году. Почетный гражданин Чечни исполнил свой гражданский долг в Париже. 

19:13

Кстати, Крым и Севастополь выбирают президента России впервые, так как они вошли в состав РФ в 2014 году. При этом главы МИД восьми стран (Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции и Украины) договорились не признавать итоги выборов РФ в этом регионе.

19:09

В 24 регионах на востоке РФ, где голосование уже завершилось, начался подсчет голосов.

По данным на 15:00 по местному времени, самая высокая явка на зарегистрирована в Кабардино-Балкарии - 71,95%, Чечне - 66,55%, Карачаево-Черкесии - 60,15%, в Чувашии - 59,44%, в Мордовии - 58,65%, в Северной Осетии - 58,46%; в Татарстане - 57,93%; в Удмуртии - 57,71%; в Ингушетии - 57,47%; в Тамбовской области - 53,63%; в Дагестане - 53,06%.

В Крыму и Севастополе на 15:00 проголосовали 53,48% и 55,79% избирателей. В Москве и Петербурге - 40,19% и 39,60%.

19:06

В Дагестане два ящика опечатали из-за подозрения на вброс бюллетеней - в Махачкале (номер 1126) и в Дагестанских Огнях (номер 380). Председатель избирательной комиссии республики Магомед Дибиров подтвердил, что есть предварительная информация о потасовка между людьми на участке в Махачкале.

19:02

Явка по стране по данным ЦИК составляет уже 59,5%.

Голосование в Москве закончится через час. Предварительные итоги голосования ЦИК подведет в 10 утра в понедельник, а до этого мы будем довольствоваться экзитполами.

18:59

Рано утром проголосовала и глава ЦИК Элла Памфилова. Она рассказала, что столкнулась в здании Центрального телеграфа в Москве очередью из других желающих.

18:56

Кстати, все восемь кандидатов в президенты уже заполнили свои бюллетени. Владимир Путин традиционно сделал это в участке, который располагается в здании Российской академии наук. Там же он голосовал на выборах в 2000, 2004, 2008 и 2012 годах.

18:53

Для многих россиян выборы оказались настоящим праздником - в некоторых регионах России и даже за рубежом на выборы прямо из ЗАГСов пришли молодожены. 

18:51

Уже известно, что предварительная явка военнослужащих, членов их семьей и гражданских служащих Минобороны превысила 98%. Традиционно высокие результаты. 

18:49

На восьми избирательных участках в Северной Осетии выявлено 11 представителей кандидата в президенты России Павла Грудинина, которые предоставили документы с поддельной подписью доверенного лица.

18:39

В некоторых странах у россиян не получится исполнить свой гражданский долг. Так, в Грузии не открыли ни одного избирательного участка из-за отсутствия дипломатических отношений и позиции грузинских властей. Желающим отдать свой голос советовали поехать в соседние Армению или Азербайджан. 

Сложная ситуация сложилась и на Украине. Изначально российские дипломаты собирались открыть избирательные участки в здания дипмиссий в четырех городах - в Киеве, Одессе, Харькове и Львове, но глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция не пустит россиян голосовать, это будет позволено лишь людям с дипломатическим статусом. В итоге россиян в Киеве и Львове действительно не пустили, а МИД РФ назвало эти действия незаконными.

18:36

Замглавы МВД продолжает отчитываться на заседании ЦИК: "Мы зарегистрировали более 3 тыс. сообщений различной направленности, затрагивающие интересы выборной кампании, возбуждено 775 административных производств, передано семь материалов нашим коллегам из СК для процессуальной оценки".

По его словам, в течение воскресенья поступило "642 сообщения различной направленности, четыре с жалобами на наблюдателей, 11 на членов участковых избирательных комиссий". По инцидентам в Люберцах и Артеме материалы уже скоро будут переданы в СКР. 

18:35

Последние данные о явке - по состоянию на 18:30 проголосовали 57,74% избирателей.

18:27

Напомним о некоторых обнаруженных нарушениях. Так, в подмосковных Люберцах на участке № 1480 зафиксирован вброс бюллетеней. Урны было решено опечатать, а председатель и один из членов избирательной комиссии были отстранены от работы. 

Кроме того, на избирательном участке №160 в Петушинском районе Владимирской области голосование началось досрочно - на 10 минут раньше положенного, в связи с этим председатель избирательной комиссии был отстранен. 

Помимо этого, приморское отделение ЛДПР заявило о попавшем на видео вбросе избирательных бюллетеней на избирательном участке в городе Артеме.

18:25

А вот и данные от МВД: полиция возбудила 13 уголовных дел, касающихся избирательной кампании с момента ее начала. Первый замглавы ведомства Александр Горовой напомнил журналистам, после выборов 2012 года - по состоянию на закрытие участков - было возбуждено 23 уголовных дела.

18:20

А сейчас немного про нарушения, потому что какие же выборы проходят без них?

За порядком на избирательных участках следят и наблюдатели, в том числе иностранные, и ЦИК, и движение в защиту прав избирателей "Голос", которое на своей "Карте нарушений" публикует информацию граждан о возможных неправомерных действия, но без предварительной проверки.

По состоянию на 15:00 "Голосу" поступило 859 сообщений о возможных нарушениях из 72 регионов страны.

18:18

Кроме того, идеальную явку продемонстрировали жители шести сел на Камчатке, которые в полном составе пришли на избирательные участки.

18:12

Также 100-процентная явка отмечена в КНДР, там проголосовали 112 человек. Так как туристов там не очень много, на избирательный участок пришли лишь сотрудники российского посольства в Пхеньяне и генконсульства в Чхонджине с семьями, единственный постоянно проживающий в Северной Корее россиянин Владимир Ли и персонал "РасонКонТранса".

18:08

Кое-где уже зафиксирована 100-процентная явка избирателей, например, на Международной космической станции, где проголосовал находящийся там российский космонавт Антон Шкаплеров. Его фото нам демонстрирует ЦИК:

18:04

Около часа назад Центризбирком сообщил, что средняя явка по стране на выборах превысила 50%. Еще утром, спустя два часа после начала голосования в Москве, глава ЦИК Элла Панфилова сообщала о высокой активности избирателей. По ее словам, на избирательные участки пришло намного больше россиян по сравнению с президентскими выборами прошлых лет. Так, в Москве на то же время она оказалась в 2,5 раза больше, чем в 2012 году.

18:02

Добрый вечер! Начинаем нашу трансляцию происходящего в ходе выборов нового российского президента.

Через три часа завершится голосование избирателей по всей России - последними в 21 час по московскому времени закроются избирательные участки в Калининградской области.

Теги: Россия, выборы-2018
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