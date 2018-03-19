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Самая низкая явка избирателей в Подмосковье зафиксирована в Волоколамском районе

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Волоколамский район вошел в число муниципалитетов Подмосковья с самой низкой явкой по итогам минувших президентских выборов, сообщила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

"Политическая ситуация, наверно, в Волоколамске. Там полдня была Марина Юденич (председатель Совета при губернаторе Московской области по правам человека - ИФ), разбиралась с Ядрово. Наверно, избиратели просто устали от той ситуации, которая сложилась", - сказала Коновалова на пресс-конференции в Москве.

По ее словам, низкая явка отмечена в Волоколамском районе, Озерах, Орехово-Зуевском районе, Красноармейске - от 44 до 56%.

Она отметила, что самую высокую явку показали избиратели Котельников (78,51%), Лосино-Петровского, Реутова, Электрогорска, Рошаля.

3 марта на площади перед зданием администрации Волоколамского района прошел митинг, участники которого жаловались на неприятный запах из-за свалки и требовали остановить работу мусорного полигона "Ядрово".

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6 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру экологии и природопользования региона Александру Когану и заместителю председателя регионального правительства Михаилу Кузнецову посетить Волоколамский район и проработать дорожную карту, которая исключит экологическую катастрофу на полигоне "Ядрово". На следующий день для ликвидации последствий выброса свалочного газа на полигоне был введён режим ЧС.

8 марта полиция задержала несколько жителей Волоколамска, пытавшихся перекрыть дорогу к "Ядрово". Активисты заявляли, что свалка стала причиной массовых случаев тошноты, головных болей и аллергических реакций у жителей города. 9 марта жители Волоколамска продолжили акцию у въезда на полигон "Ядрово".

Позднее подмосковные власти заявили, что в рамках "дорожной карты" по снижению негативного воздействия полигона будет открыта новая рабочая карта, а старую накроют пленкой и начнут работы по дегазации. 15 марта было подписано соглашение с голландской компанией Multriwell о строительстве системы дегазации на полигоне. К 23 марта строители планируют сдать в эксплуатацию новый участок мусорного полигона.

В настоящее время на месте работают две стационарных станции экомониторинга, которые анализируют качество атмосферного воздуха каждые 20 минут.

Вечером 16 марта, как сообщала пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области, на старой карте полигона "Ядрово" в Волоколамском районе "произошло несколько залповых выбросов сероводорода". "Как следствие, станции экологического мониторинга, установленные в Волоколамске и близлежащих населенных пунктах, в ночь на 17 марта зафиксировали превышение ПДК в 5-7 раз по сероводороду. Вначале обнаружены три очага утечки свалочного газа, а позже еще два. К 7 утра были затампонированы три источника, к 10 утра два оставшихся", - говорилось в сообщении.

Теги: Московская область, Волоколамск, Ядрово
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