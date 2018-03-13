Москва

Местные власти не обнаружили превышения ПДК близ "Ядрово" и в Волоколамске

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В воздухе населенных пунктов Волоколамского района не зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ за последние три дня, заявил глава муниципалитета Евгений Гаврилов.

"Вчера, 12 марта, замеры проводились в Волоколамске (...) и в деревне Ядрово. По предварительным данным, превышения ПДК нет", - сказал Гаврилов в видеообращении, опубликованном на сайте районной администрации.

Глава муниципалитета добавил, что ПДК не зафиксировано и в предшествующие два дня. Замеры также проводились в деревне Ченцы, расположенной в 1 км от полигона "Ядрово".

Передвижная станция по замерам воздуха работает в муниципалитете с 10 марта, замеры проводятся два раза в сутки - днем и ночью. Пробы берутся на содержание диоксида и оксида азота, а также еще ряда веществ, добавил Гаврилов.

Ранее появились сообщения о том, что жители Волоколамского района жалуются на неприятные запахи, исходящие со свалки в Ядрово. При этом, по информации МЧС, предельно допустимых концентраций загрязнения воздуха в Волоколамском районе не обнаружено.

3 марта на площади перед зданием администрации Волоколамского района прошел митинг, участники которого жаловались на неприятный запах из-за свалки и требовали остановить работу мусорного полигона "Ядрово".

Власти Волоколамского района Московской области ввели режим чрезвычайной ситуации на территории мусорного полигона "Ядрово", чтобы начать его рекультивацию. "Ядрово" входит в перечень пяти мусорных полигонов Подмосковья, которые должны быть модернизированы и продолжат работать на время действия новой территориальной схемы обращения с отходами в Московской области. Проект текущей схемы рассчитан на период до 2035 года. В настоящее время в области продолжают работать 15 свалок бытовых отходов.

Вместе с тем, подмосковные власти решили подготовить план мероприятий, направленных на снижение негативного влияния полигона "Ядрово" на окружающую среду.

9 марта жители подмосковного Волоколамска продолжили акцию у въезда на полигон "Ядрово". Активисты сообщили о задержаниях среди участников акции.

Теги: Волоколамск, Ядрово
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