Трое госпитализированных в Волоколамске детей переведены в больницу Москвы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В центральной больнице подмосковного Волоколамска остается трое детей, госпитализированных накануне, еще трое переведены в московскую больницу, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

"На данный момент в Волоколамской ЦРБ находятся три ребенка с различными диагнозами, не связанными с отравлением или интоксикацией заражающими веществами", - сказал Марков.

По его словам, еще трое детей переведены в столицу - в Филатовскую клиническую больницу. При этом у всех детей, по данным главы ведомства, наблюдаются улучшения в состоянии.

"За минувшую ночь не зафиксировано ни одного нового обращения в больницу", - добавил Марков. Ожидается, что в четверг в волоколамской больнице будут работать врачи узкой специализации, в частности, пульмонологи, дерматологи, аллергологи и другие.

В Минздраве Московской области сообщили, что к медикам в среду обратилось 57 детей из Волоколамского района, они жаловались на головокружение и тошноту. Пятеро из них госпитализированы.

Глава муниципалитета Евгений Гаврилов отметил, что неприятный запах возник в Волоколамске из-за разлома на мусорном полигоне "Ядрово", произошедшего в ночь на среду. "Данный очаг выхода свалочного газа стали оперативно засыпать грунтом. К утру очаг был ликвидирован", - привели "Интерфаксу" слова Гаврилова в пресс-службе администрации Волоколамского района.

В среду на место приехал губернатор Московской области Воробьев. Он осмотрел полигон в сопровождении главы Волоколамского района Гаврилова. Затем отправился в ЦРБ, где пообщался с местными жителями.

По словам губернатора, в больницу Волоколамска в среду обратились 60 человек, при этом шесть человек попросили о госпитализации