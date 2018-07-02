"Яблоко" отказалось от борьбы за кресло мэра Москвы

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - "Яблоко" не будет принимать участие в выборах мэра Москвы, сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

"Партия не примет участия в выборах. Остается слишком мало времени, чтобы собрать новую конференцию для выдвижения кандидата и 110 подписей мундепов", - сказал Яковлев "Интерфаксу".

Ранее в понедельник глава московского Яблока Сергей Митрохин заявил, что отказывается от выдвижения в мэры Москвы, так как ему не удалось собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов.

Конференция московского "Яблока" 22 июня проголосовала за выдвижение Митрохина в мэры Москвы от партии, но уже 25 июня федеральное бюро "Яблока" отменило это решение, так как кандидатура не была согласована ни федеральным бюро, ни его исполкомом, что требуется в соответствии с уставом партии. Кроме того, конференция отказалась регистрировать 14 новых делегатов, полномочия которых были подтверждены контрольно-ревизионной комиссией партии.

Тем не менее, Митрохин подал в Мосгоризбирком документы для регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы от партии. 26 июня Митрохин подал в Замоскворецкий суд Москвы иск на решение федерального бюро "Яблока" об отмене его выдвижения, однако 2 июля он отозвал иск.