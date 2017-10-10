Опознаны все жертвы ДТП на железнодорожном переезде под Владимиром

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Опознан гражданин Узбекистана, погибший в ДТП на железнодорожном переезде в Покрове Владимирской области, таким образом, установлены личности всех погибших, сообщил "Интерфаксу" начальник управления по связям со СМИ администрации Владимира Александр Карпилович.

"Сейчас проводятся необходимые процессуальные действия по оформлению доставки тела мужчины на родину", - уточнил собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе главного управления МЧС по Владимирской области "Интерфаксу" сообщили, что ребенка, пострадавшего в ДТП, могут транспортировать в московскую клинику. "Обсуждается возможность санитарной эвакуации вертолетом пострадавшей девочки в московское медучреждение во вторник утром. Окончательное решение на данный момент не принято", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции Покров пассажирский поезд врезался в автобус, застрявший на рельсах. По последним данным, в аварии погибли 17 человек , трое находятся в больнице.

Всего в автобусе находились 58 человек, в том числе двое водителей. Оба водителя, один из которых погиб, - граждане Казахстана. Все пассажиры - граждане Узбекистана. В минувшую субботу граждане Узбекистана, не пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии во Владимирской области, а также тела погибших, были отправлены самолетом на родину.