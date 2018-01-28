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Несколько участников акции оппозиции в Уфе привлекут к ответственности

Есть обновление от 20:30

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Организаторы и несколько активных участников несогласованной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального в Уфе будут привлечены к административной ответственности.

"В целях пресечения нарушения федерального законодательства сотрудниками полиции ряд организаторов и активных участников мероприятия доставлены в отдел полиции. В настоящее время в отношении них за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования составлены протоколы по статье 20.2 КоАП РФ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по Башкирии в воскресенье.

Материалы в ближайшее время будут переданы в суд для принятия решения. Точное количество задержанных представитель ведомства не уточнил.

Между тем, на странице штаба Навального в Уфе в социальной сети "Вконтакте" утверждалось, что, по предварительным данным, в Уфе полиция задержала более 50 человек.

Акция сторонников Навального в Уфе была несанкционированна.

Как сообщалось ранее, сам Алексей Навальный был задержан на Тверской улице в Москве. В пресс-службе московского главка "Интерфаксу" сообщили, что столичная полиция составит в отношении оппозиционера протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

По данным полиции, в Москве в несогласованной акции оппозиции в воскресенье приняли участие около тысячи человек.

Акция сторонников Навального в Москве

7 фотографий
На Пушкинской площади
Теги: Башкирия, Уфа, Алексей Навальный
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