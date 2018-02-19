Убитых в Кизляре женщин похоронят на территории храма как принявших мученическую смерть

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Погибшие от рук вооруженного преступника женщины в Кизляре (Дагестан) будут похоронены на территории Храма Георгия Победоносца, возле которого их расстреляли, заявил врио главы Дагестана Владимир Васильев.

"Очень важно завтра провести похоронную церемонию в черте храма", - сказал Васильев в ходе выездного совещания.

По его словам, такое решение принято архиепископом Махачкалинским и Грозненским Варлаамом. "Он (Варлаам - ИФ) сказал, что они приняли мученическую смерть на территории храма, и есть разрешение, чтоб они были похоронены на территории церкви", - отметил руководитель республики.

В понедельник врио главы Дагестана Васильев провел в Кизляре выездное совещание в связи с массовым расстрелом людей, совершенным накануне, в Прощеное воскресенье возле храма в Кизляре. Жертвами преступного акта стали пять женщин. Еще четыре человека находятся в больнице.

В МВД Дагестана отметили, что устроивший стрельбу мужчина был ликвидирован ответным огнем.

Похороны планируется провести 20 февраля. Этот день в Кизляре объявлен днем траура.