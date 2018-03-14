В Кремле сочли ненадежной информацию британских СМИ по "делу Скрипаля"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Британские СМИ из ситуации с "делом Скрипаля" показали, что не являются надежными источниками информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается британских СМИ, то они показали свое качество и в этой истории тоже", - сказал он журналистам.

"Вряд ли они заслуживают здесь какого-то внимания, как надежный источник информации, а, скорее, наоборот", - добавил Песков.

Так он прокомментировал сообщения британских СМИ о том, что Лондон может задействовать пятую статью Вашингтонского договора (о коллективной обороне членов НАТО) в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Кроме того, Песков сообщил, что Москва довела до Лондона по дипломатическим каналам информацию о своей непричастности к отравлению в Солсбери. Он высказал надежду, что здравый смысл на Западе возобладает и доводы Москвы будут услышаны.

"Москва не приемлет голословных, не подкрепленных какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет также языка ультиматума", - подчеркнул он.

При этом Песков отметил, что Москва остается открытой "для взаимодействия в расследовании причин этого происшествия, но, к сожалению, не встречает взаимности со стороны британцев в этой своей готовности".

На вопрос, есть ли у Кремля какие-то версии произошедшего в Солсбери, Песков отметил: "Это не наше дело высказывать какие-то версии со стороны Кремля, поскольку он не занимается расследованиями преступлений или происшествий, тем более, которые произошли не на территории нашей страны".

Отравление в Солсбери

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Через неделю после этого британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство страны пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.