"Новая газета" отказалась сотрудничать со Слуцким и комиссией Госдумы по этике

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - "Новая газета" отказалась от сотрудничества с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким и комиссией Госдумы по этике, которая не увидела нарушения депутатом поведенческих норм в отношении журналисток, которые обвинили его в домогательствах.
"Мы присоединяемся к решению редакций не сотрудничать с председателем Комитета по международным делам Слуцким и комиссией по этике и сами прекращаем всякое с ними сотрудничество", - говорится в заявлении газеты, опубликованном на ее сайте в четверг.
"Мы возмущены решением думской комиссии по этике и позицией депутатов Думы, прямо или косвенно поддерживающих или оправдывающих непристойное поведение своего коллеги", - поясняется в заявлении.
Ряд СМИ сообщили о прекращении взаимодействия с Слуцким и Госдумой. Холдинг РБК распространил заявление об отзыве своих корреспондентов из Госдумы. Газета "Коммерсантъ" также заявила о прекращении отношений с главой думского комитета и с комиссией парламента по этике.
Об отзыве своих журналистов из Государственной думы сообщила радиостанция "Эхо Москвы". Ее главный редактор Алексей Венедиктов объяснил это решение тем, что считает теперь Госдуму "небезопасным местом работы для журналистов обоего пола".
Газета "Ведомости" заявила, что настаивает на тщательном разбирательстве происшедшего между Слуцким и журналистками, а пока прекращает общение с депутатом.
Телеканал RTVI заявил, что "не будет взаимодействовать с этим органом власти, пока Слуцкий остается на своем посту". Телеканал "Дождь" сообщил о прекращении взаимодействия с Госдумой "до тех пор, пока спикер Вячеслав Володин и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский не наведут в ней порядок".
Радиостанция "Говорит Москва" сделала заявление, что "все новости про Слуцкого и комиссию Госдумы по этике, которая накануне не нашла нарушений в поведении депутата, на сайте и в эфире радиостанции будут сопровождаться упоминанием об обвинениях про домогательствах".
Союз журналистов России выразил недоумение в связи с решением комиссии Госдумы по этике, которая не обнаружила в действиях главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого нарушения "поведенческих норм". Организация порекомендовала в подобных сложных ситуациях коллегам своевременно информировать соответствующие органы о происшедшем, чтобы вовремя получить юридическую помощь.
Реакция Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что аккредитация журналистов тех СМИ, которые решили отозвать своих корреспондентов из Госдумы, приостановлена. "В случае, если аккредитация заканчивается и СМИ отзывает своих журналистов, опять-таки в соответствии с положением об аккредитации (представителей СМИ в Госдуме - ИФ), пропуска отзываются", - сказал.Володин журналистам.
В свою очередь глава комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Леонид Левин считает, что решение ряда СМИ об отзыве журналистов, работавших в Госдуме, "основано на эмоциях и не отвечает основным целям прессы". Он подчеркнул, что "в Думе в ежедневном режиме работают десятки журналистов". "Их работа заслуживает уважения и наша обязанность обеспечить им максимально комфортные и безопасные условия их деятельности", - сказал глава комитета.
Нарушений нет
Комиссия Госдумы по этике на заседании в среду сочла необоснованными обвинения, которые выдвинули несколько журналисток, публично сообщивших о домогательствах со стороны Слуцкого. "Комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм", - сообщил журналистам по итогам заседания комиссии ее глава Отари Аршба.
"Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место "инцидентов", - отмечается в решении.