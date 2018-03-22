"Новая газета" отказалась сотрудничать со Слуцким и комиссией Госдумы по этике

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - "Новая газета" отказалась от сотрудничества с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким и комиссией Госдумы по этике, которая не увидела нарушения депутатом поведенческих норм в отношении журналисток, которые обвинили его в домогательствах.

"Мы присоединяемся к решению редакций не сотрудничать с председателем Комитета по международным делам Слуцким и комиссией по этике и сами прекращаем всякое с ними сотрудничество", - говорится в заявлении газеты, опубликованном на ее сайте в четверг.

"Мы возмущены решением думской комиссии по этике и позицией депутатов Думы, прямо или косвенно поддерживающих или оправдывающих непристойное поведение своего коллеги", - поясняется в заявлении.

Ряд СМИ сообщили о прекращении взаимодействия с Слуцким и Госдумой. Холдинг РБК распространил заявление об отзыве своих корреспондентов из Госдумы. Газета "Коммерсантъ" также заявила о прекращении отношений с главой думского комитета и с комиссией парламента по этике.

Об отзыве своих журналистов из Государственной думы сообщила радиостанция "Эхо Москвы" . Ее главный редактор Алексей Венедиктов объяснил это решение тем, что считает теперь Госдуму "небезопасным местом работы для журналистов обоего пола".

Газета "Ведомости" заявила, что настаивает на тщательном разбирательстве происшедшего между Слуцким и журналистками, а пока прекращает общение с депутатом.

Телеканал RTVI заявил, что "не будет взаимодействовать с этим органом власти, пока Слуцкий остается на своем посту". Телеканал "Дождь" сообщил о прекращении взаимодействия с Госдумой "до тех пор, пока спикер Вячеслав Володин и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский не наведут в ней порядок".

Радиостанция "Говорит Москва" сделала заявление, что "все новости про Слуцкого и комиссию Госдумы по этике, которая накануне не нашла нарушений в поведении депутата, на сайте и в эфире радиостанции будут сопровождаться упоминанием об обвинениях про домогательствах".

Союз журналистов России выразил недоумение в связи с решением комиссии Госдумы по этике, которая не обнаружила в действиях главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого нарушения "поведенческих норм". Организация порекомендовала в подобных сложных ситуациях коллегам своевременно информировать соответствующие органы о происшедшем, чтобы вовремя получить юридическую помощь.

Реакция Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что аккредитация журналистов тех СМИ, которые решили отозвать своих корреспондентов из Госдумы, приостановлена. "В случае, если аккредитация заканчивается и СМИ отзывает своих журналистов, опять-таки в соответствии с положением об аккредитации (представителей СМИ в Госдуме - ИФ), пропуска отзываются", - сказал.Володин журналистам.

В свою очередь глава комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Леонид Левин считает, что решение ряда СМИ об отзыве журналистов, работавших в Госдуме, "основано на эмоциях и не отвечает основным целям прессы". Он подчеркнул, что "в Думе в ежедневном режиме работают десятки журналистов". "Их работа заслуживает уважения и наша обязанность обеспечить им максимально комфортные и безопасные условия их деятельности", - сказал глава комитета.

Нарушений нет

Комиссия Госдумы по этике на заседании в среду сочла необоснованными обвинения, которые выдвинули несколько журналисток, публично сообщивших о домогательствах со стороны Слуцкого. "Комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм", - сообщил журналистам по итогам заседания комиссии ее глава Отари Аршба.

"Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место "инцидентов", - отмечается в решении.