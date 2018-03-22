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"Одноклассники" пообещали продвижение объявившим бойкот Слуцкому СМИ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Социальная сеть "Одноклассники" заявила, что поможет с продвижением средствам массовой информации, объявившим бойкот главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому.

"Одноклассники выражают свою солидарность всем СМИ, которые объявили бойкот депутату Леониду Слуцкому из-за обвинений в домогательствах, предъявленных ему журналистками. В знак поддержки группы этих СМИ будут в приоритетном порядке размещены в рекомендациях на витрине групп и получат продвижение в новостной ленте", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на официальной странице соцсети в "Одноклассниках".

Ранее о разных формах ограничения взаимодействия со Слуцким и Госдумой заявили: холдинг РБК, газеты "Коммерсант", "Ведомости" и "Новая газета", телеканалы "Дождь" и RTVI, радиостанции "Эхо Москвы" и "Говорит Москва", "Лента.ру" и др.

Теги: Одноклассники, Госдума, Леонид Слуцкий
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