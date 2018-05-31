В Кремле заявили о неизменном отношении к Украине как к опасной для журналистов стране

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с журналистом Аркадием Бабченко не меняет отношение России к Украине как стране, где журналистам находиться опасно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"История, по меньшей мере, странная. И не знаю, насколько цель оправдывает средства в этой истории. Слава богу, человек жив. Но это не меняет нашего отношения к Украине как к стране, где журналистом быть опасно", - сказал Песков журналистам в четверг, комментируя ситуацию.

Он добавил: "То есть, сути ситуация не меняет, это, наверное, только меняет то, что, слава богу, этот человек остался жив. А в остальном комментировать нечего".

Накануне выяснилось, что Бабченко, о гибели которого в результате покушения объявили украинские власти, жив. Он сам пришел на брифинг в Службу безопасности Украины и рассказал, что участвовал в спецоперации СБУ по предотвращению терактов.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил о задержании в Киеве организатора покушения на Бабченко. По его словам, этот человек предложил своему знакомому участнику военной операции на востоке Украины $30 тыс. и передал ему в качестве задатка $15 тыс. за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился. Грицак также утверждал, что покушение на журналиста было совершено по заказу российских спецслужб.