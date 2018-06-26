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Митрохин подал иск к "Яблоку" из-за отмены его выдвижения в мэры Москвы

Защищая себя, сказал политик, он "спасает честь партии сегодня"

Митрохин подал иск к "Яблоку" из-за отмены его выдвижения в мэры Москвы
Председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин
Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Председатель столичного отделения "Яблока" Сергей Митрохин пытается через суд оспорить решение федерального бюро партии об отмене его выдвижения в мэры Москвы.

"Я подал иск на решение бюро партии о снятии моей кандидатуры с выборов мэра Москвы", - заявил Митрохин "Интерфаксу" во вторник.

Он уточнил, что иск подан в Замоскворецкий суд Москвы. В своем заявлении Митрохин опирается на федеральный закон о политических партиях, в соответствии с которым они должны исполнять свой устав. По мнению главы столичного отделения "Яблока", при принятии решения об отмене его выдвижения устав партии был нарушен.

"Я считаю, что решение было принято с грубейшими нарушениями нашего устава, о чем вчера говорил я и другие члены бюро партии, руководитель партийного арбитража", - сказал Митрохин.

По его мнению, подобными решениями федеральное бюро "Яблока" "дискредитирует партию" и "наносит ей политический ущерб".

"Если мы выступаем за правовое государство, мы не можем в угоду какой-то политической целесообразности или личной неприязни к кому бы то ни было попирать те самые нормы, которые мы сами же и установили. В этом случае грош нам цена как демократической либеральной партии европейского типа", - заявил Митрохин.

По его словам, например, он не был приглашен на рассмотрение контрольно-ревизионной комиссией жалоб на решение о его выдвижении для участия в мэрской гонке.

"У нас партия демократическая, у нас такое невозможно, чтобы на персональный вопрос не приглашать того человека, которого он касается", - сказал политик, добавив, что это только одно из многочисленных нарушений.

Защищая себя, сказал политик, он "спасает честь партии сегодня".

"Я исхожу из огромной ответственности, которую испытываю перед московским региональным отделением, которое меня выдвинуло - два раза! Но главное, я исхожу из ответственности перед москвичами, которые меня поддержали", - сказал Митрохин.

"Я пойду до конца, потому что я ответственен перед моими потенциальными избирателями", - подчеркнул глава московского "Яблока".

Пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль сообщила "Интерфаксу", что досудебная подготовка по делу (беседа) назначена на среду, 27 июня, в 9:30. По ее итогам, суд назначит дату рассмотрения иска по существу.

Накануне федеральное бюро "Яблока" отменило решение московской конференции партии о выдвижении Митрохина в качестве кандидата в мэры Москвы в связи с нарушением порядка выдвижения.

По словам председателя партии Эмилии Слабуновой, конференция московского отделения партии, очередной этап которой состоится 27 июня, может принять решение о выдвижении главы муниципального округа Гагаринский Елены Русаковой, кандидатура которой согласована бюро, или не выдвигать никого.

Слабунова сообщила, что решение бюро будет направлено в Мосгоризбирком.

Бюро "Яблока" также отменило решение конференции московского "Яблока" об отказе в признании полномочий 14 делегатов как несоответствующее уставу партии и потребовало от конференции устранить допущенные нарушения.

В минувшую пятницу конференция московского "Яблока" проголосовала за выдвижение Митрохина в мэры Москвы от партии.

При этом, как сообщили в пресс-службе партии, его кандидатура не была согласована ни федеральным бюро, ни его исполкомом, что требуется в соответствии с уставом "Яблока". Кроме того, конференция отказалась регистрировать 14 новых делегатов, полномочия которых были подтверждены контрольно-ревизионной комиссией партии.

Тем не менее ранее в субботу Митрохин подал в Мосгоризбирком документы для регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы от партии.

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Теги: Яблоко, Сергей Митрохин, Москва

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