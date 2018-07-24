В "Росскосмосе" подтвердили информацию о внутреннем расследовании по делу о госизмене

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Специальная комиссия начала внутреннее расследование в "Роскосмосе" по делу о госизмене, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

"Комиссия работает", - сказали в пресс-службе. В рамках внутреннего расследования комиссия изучит, в том числе деятельность ЦНИИмаша.

Внутреннюю комиссию возглавил заместитель генерального директора госкорпорации Сергей Демин, она должна подготовить первые результаты в течение недели, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Ранее источник в "Объединенной ракетно-космической корпорации" (ОРКК) сообщил, что комиссии предстоит изучить, на должном ли уровне обеспечивался доступ и хранение секретных сведений, а также какие лица, в том числе из руководства "Роскосмоса", их запрашивали.

Также комиссия выяснит, как было организовано руководство институтом, в достаточной ли мере руководители учреждения были осведомлены о происходящих там событиях и действиях сотрудников, не была ли допущена халатность, которая могла спровоцировать утечку секретных данных.

"По результатам работы комиссии будут приняты кадровые решения. Не исключено, что в институте на какой-то период будет введено прямое управление из "Роскосмоса"", - сказал источник в ОРКК.

В минувшую пятницу сотрудники правоохранительных органов в рамках уголовного дела о госизмене провели обыски в кабинетах Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), а также в офисе бывшего главы аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрия Пайсона. По данным осведомленного источника, он стал свидетелем по делу. Ученый Виктор Кудрявцев, работавший в ЦНИИМаше над применением аэрогазодинамических технологий в ракетостроении, арестован. Также накануне стало известно об аресте еще одного человека, который может быть фигурантом о госизмене в "Роскосмосе".