Арест активов и банковских счетов компаний по делу Магомедовых продлен до ноября

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы продлил на три месяца срок ареста активов и банковских счетов порядка 25 компаний в рамках расследования уголовного дела Зиявутдина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, сообщила во вторник пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Судом удовлетворены ходатайства следствия о продлении до 5 ноября мер процессуального принуждения в виде ареста, ранее наложенного на банковские счета и доли в уставных капиталах компаний в рамках расследования дела Магомедовых", - сказала Дзюрко.

Пресс-секретарь не стала уточнять названия компаний, однако ранее в Мосгорсуде выяснилось, что обеспечительный арест наложен на компании, подконтрольные, по версии следствия, братьям Магомедовым.

В частности, речь идет о компаниях: группа FESCO и ряд компаний, входящих в группу, в том числе Femsta, "Феско сервис", "Феско бункер" и "Феско ЕРЦ", ОАО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), группа "Сумма", ООО "Кардо Альянс", ООО "Россетьэнерго", АО "Русская тройка", ООО "Русские просторы", ООО "Саммит", ООО "Сахагазсинтез-недра", ОАО "Северное сияние", ООО "СЗМК-Глобалсталь", ООО "Система", ООО "Страховая компания "Воско", ООО "Строительная компания "Стиль-Т", ГС "Инженерия", ООО "Межозерное", ООО "Прогрессив", ООО "Глобалавтоматика", АО "Элеватор", ООО "Владивостокский автомобильный терминал", ТК "Логистика".

Между тем в июне сообщалось, что арест, ранее наложенный на счета и имущество "Новороссийского морского торгового порта" и его "дочек" в рамках дела братьев Магомедовых, снят.

Первоначально аресты на счета компаний были наложены Тверским судом в апреле. Соответствующее ходатайство следствие тогда мотивировало обеспечением возможных гражданских исков от потерпевшей по делу стороны, а также необходимостью возмещения ущерба. В настоящее время основания для снятия ареста не изменились.

Потерпевшими по делу уже признаны несколько компаний, в том числе "Объединенная зерновая компания" (ОЗК).

Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, шести эпизодах особо крупных хищений и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). Третьему фигуранту дела, экс-директору входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артуру Максидову инкриминируется участие в преступном сообществе и один эпизод мошенничества. По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд рублей.

Все три фигуранта были задержаны 30 марта и на следующий день с санкции Тверского суда заключены в следственный изолятор. Никто из обвиняемых свою вину не признает.