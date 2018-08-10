Владимир Колмыков назначен главой НПО Лавочкина

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - НПО имени Лавочкина, экс-гендиректор которого Сергей Лемешевский в июле был арестован по делу о мошенничестве, возглавил Владимир Колмыков.

"Главой предприятия назначен В.Колмыков", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

Новый руководитель уже представлен коллективу.

Между тем, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в твиттере высоко оценил потенциал нового руководителя. "На НПО Лавочкина мы назначили нашего сильнейшего директора В.А.Колмыкова. НПО Лавочкина - ведущий разработчик лунной программы России, которая начнется с 2021 года, а также партнер европейских предприятий по проекту ЭКЗОМАРС (2020 г), в рамках которого мы делаем посадочный модуль", - написал он.

Ранее Колмыков возглавлял АО "Красноярский машиностроительный завод" ("Красмаш", один из ведущих российских производителей оружия и боеприпасов). Накануне сообщалось, что гендиректором "Красмаша" назначен Александр Гаврилов.

Отставка и арест Лемешевского

В начала августа совет директоров НПО Лавочкина досрочно отправил Лемешевского в отставку. Экс-гендиректор НПО Лавочкина обвиняется в хищении средств госкорпорации "Роскосмос".

Лемешевскому, руководителю дирекцию объединения Екатерине Аверьяновой, а также московскому адвокату Игорю Третьякову вменяется особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). Последние двое в настоящее время также находятся под стражей.

По версии следствия, фигуранты похитили порядка 330 млн рублей госкорпорации "Роскосмос" "путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудники юридического отдела НПО".

Лемешевский свою вину не признает. По его словам, за сторонней помощью он обратился, так как юристы объединения проиграли в суде дела по двум искам, заявленным к предприятию после срыва нескольких десятков контрактов.