Избитый в ярославской колонии заключенный Макаров получил госзащиту

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Следствие официально признало избитого в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова потерпевшим по уголовному делу, возбужденному в отношении ряда сотрудников учреждения.

"Евгений признан потерпевшим по уголовному делу, ему также предоставлена госзащита", - сообщила "Интерфаксу" в субботу адвокат Макарова Ирина Бирюкова.

Она уточнила, что как именно будет осуществляться госзащита пока не известно, но ответственность за ее исполнение возложена на начальника ИК-8, где сейчас находится Макаров.

Вместе с тем, адвокат заявила, что вопрос о предоставлении государственной зашиты ей самой пока не разрешен. "До сих пор мне ничего не ответили, хотя должны реагировать сразу. В связи с этим я подала жалобу в Генеральную прокуратуру РФ на бездействие Следственного комитета", - сказала адвокат.

Видео истязаний Евгения Макарова, которого 18 сотрудников ярославской колонии длительное время избивают кулаками и дубинками, обнародовала в конце июля "Новая газета". Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, по нему арестованы 11 человек, еще один отправлен под домашний арест.

Вскоре после публикации стало известно, что Евгения Макарова покинула страну из-за угроз, которые начали поступать к ней в связи с обнародованием видеоролика с пытками. Она обратилась в официальные органы РФ за государственной защитой для себя и своей семьи.