СМИ сообщили об обстреле ракетами из Сирии территории Турции

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Четыре ракеты, пущенные с территории Сирии в воскресенье, упали в районе турецкого города Килис на межгосударственной границе, сообщило государственное информационное агентство Турции Anadolu.

Три ракеты нанесли незначительный урон двум зданиям в городе, одна упала в пустынном районе, не причинив вреда.

По данным властей, пострадавших нет.

Агентство отмечает, что силы безопасности страны намерены ответить соответствующим образом.

В субботу Турция нанесла серию авиаударов по позициям курдского ополчения в сирийском районе Африн. Наблюдатели не исключают, что ракетный удар по Турции был нанесен курдским ополчением, являющимся боевым отрядом Курдской рабочей партии, которая в Турции признана террористической структурой.

Между тем, ранее представитель курдов сообщил, что не менее 10 человек, включая ребенка, стали жертвами бомбардировок турецкой авиацией позиций курдского ополчения в сирийском районе Африн.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в субботу объявил о фактическом старте "антитеррористической операции" в Африне. Как сообщили СМИ со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Турции, операция в Африне получила название "Оливковая ветвь".

Африн - главный город одноименного кантона. В общей сложности насчитывается три кантона сирийского Курдистана (Рожавы) - курдского территориального образования на севере Сирии, о создании которого было объявлено 17 марта 2016 года. В последние дни регулярно поступают сообщения о турецких артобстрелах окрестностей Африна.