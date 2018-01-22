Турция не обещала ограничить операции против сирийских курдов районом Африна

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Турецкая сторона не давала России обещаний о том, что операция против курдов на севере Сирии будет ограничена исключительно территорией вокруг города Африн, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

По его информации, источники в МИД Турции опровергли данные о том, "что Анкара обещала России ограничить районом Африн операции против террористов в Сирии".

20 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о фактическом старте "антитеррористической операции" в Африне. В этот же день Турция подвергла позиции курдов в Африне артиллерийскому обстрелу и авианалетам. Уже 21 января сухопутные войска Турции начали наземное наступление на позиции курдского ополчения (YPG) в этом районе.

Турецкое издание "Сабах" отмечает, что в понедельник турецкие военные начали наступление на курдские позиции с нового направления - со стороны Аазаза, причем в наступлении принимает участие оппозиционная "Свободная сирийская армия".

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара имеет договоренности с Москвой относительно операции "Оливковая ветвь" против курдского ополчения в сирийском Африне.

Накануне турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым также заявил, что операция "Оливковая ветвь" проводится с ведома России и Дамаска, с которыми Анкара поддерживает контакты.

Турецкий телеканал NTV сообщил, что премьер заявил о том, что "у России не было возражений" против операции и Анкара поддерживает контакты с Москвой и через нее - с Дамаском.

Курдские ополченцы распространили заявление, в котором утверждается, что удары турецкими ВВС наносились "с одобрения России", в связи с чем она также несет ответственность за гибель гражданского населения в Африне.