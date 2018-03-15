Тереза Мэй посетила Солсбери

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетила британский город Солсбери, где на прошлой неделе произошло отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает в четверг британская телерадиокорпорация "Би-би-си".

"Я рада, что смогла посетить Солсбери и пообщаться с (сотрудниками экстренных служб - ИФ), которые первыми прибыли на место происшествия", - заявила премьер в эфире телеканала "Би-би-си".

Премьер также пообщалась с местными экспертами в сфере здравоохранения.

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия.

12 марта Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к данному инциденту. Москва отвергает эти обвинения. По данным британских властей, Скрипаль и его дочь пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества из семейства "Новичок".

Мэй в качестве реакции Лондона на инцидент объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.