Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 июня

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Разногласия на саммите G7 и призывы к единству на саммите ШОС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо не сошлись во мнении о торговых пошлинах, и Трамп отказался одобрять итоговое коммюнике саммита G7. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон также отмечал, что декларация стран "большой семерки" (G7) по торговым вопросам является важным шагом, однако сторонам необходимо продолжать дальнейшие переговоры. Трамп, в свою очередь, предостерег другие страны от ответа на введенные США тарифы на импорт стали и алюминия.

- Не нашла поддержки у большинства коллег по G7 и идея Трампа вернуть к формату G7 Россию. Против этого высказались Макронг, Трюдо, а также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая заявила, что России следует изменить свое поведение. Более того, Мэй упомянула о возможности расширить санкции против Москвы. Французский президент был менее категоричен — он пообещал перестроить отношения с российским руководством, чтобы "исправить ошибки прошлого". А итальянский премьер Джузеппе Конте и вовсе поддержал предложение Трампа и пообещал работать над тем, чтобы с России сняли санкции.

- В китайском Циндао начался саммит лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества. Впервые во встрече участвуют новые члены - Индия и Пакистан. Во время саммита президент России Владимир Путин предложил ШОС присоединиться к соглашению о Евразийском экономическом партнерстве России и Китая.

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