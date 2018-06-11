В мире "Убийство" Аркадия Бабченко

Рассмотрение жалобы на арест подозреваемого в организации покушения на Бабченко отложили

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Киева перенес на 18 июня рассмотрение жалобы адвокатов Бориса Германа, который подозревается в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко.

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Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", заседание в понедельник не состоялось из-за того, что Герман не был доставлен в суд, и в апелляционную инстанцию также еще не поступили документы из Шевченковского районного суда Киева, который ранее избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, 31 мая года Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца Борису Герману, который подозревается в организации террористического акта, результатом которого должно было стать убийство Аркадия Бабченко.

Информация об убийстве Бабченко появилась вечером 29 мая, но уже на следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что все это было частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста, а сам Бабченко вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ.

Глава СБУ сообщил о задержании в Киеве в среду организаторе "убийства" Бабченко, им оказался исполнительный директор ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" (Вишневое, Киевская область) Борис Герман.

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Теги: Украина, Киев, Аркадий Бабченко, Борис Герман
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