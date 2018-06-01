СПЧ заявил о подрыве доверия к журналистике в связи с "убийством" Бабченко

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) в обращении к комиссару Совета Европы по правам человека и представителю ОБСЕ по вопросам СМИ в связи с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко назвал такие действия украинских властей бесчеловечными и подрывающими доверие к журналистике.

"Совет весьма озабочен случившимся в столице Украины 29-30 мая 2018 года, когда российский журналист Аркадий Бабченко оказался участником провокации спецслужб", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте СПЧ.

В Совете подчеркнули, что представители российского гражданского общества обеспокоены положением журналистов и ситуацией со свободой СМИ на Украине.

"Всем памятны убийства Олеся Бузины в апреле 2015 года и Павла Шеремета в июле 2016 года. Теперь же представитель журналистского сообщества, призванный обеспечивать своей аудитории право на информацию и служить обществу, принужден к участию в бесчеловечной инсценировке собственного убийства", - отмечается в заявлении.

В СПЧ считают, что использование журналиста для введения в заблуждение общественности "бросает тень на все журналистское сообщество, подрывает доверие к СМИ, а попытки эксплуатировать чувства людей, предъявляя миру фейковую трагедию, просто аморальны".

"В связи с крайней обеспокоенностью указанными фактами, СПЧ обратился к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с просьбой использовать имеющиеся в их распоряжении возможности для влияния на украинские власти в целях нормализации атмосферы для работы СМИ в стране", - сообщили в СПЧ.

Дело об "убийстве" Аркадия Бабченко

Вечером 29 мая сначала СМИ, затем и власти Украины сообщили, что российского журналиста Бабченко застрелили на пороге его квартиры в Киеве. На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что покушение было постановочным, а информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, направленной на предотвращение покушения на журналиста.

Ранее в четверг генеральный прокурор Украины Юий Луценко рассказал в эфире телеканала "Интер", что подозреваемый в организации "убийства" журналиста Бабченко исполнительный директор ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" (Вишневое, Киевская обл.) Борис Герман обратился к бывшему добровольцу АТО Алексею Цымбалюку с тем, чтобы тот совершил убийство Бабченко. "После этого Цымбалюк пришел в Службу безопасности Украины и вступил в оперативную игру, чтобы разоблачить и организатора, которым, по нашей версии, выступает господин Герман. Ряд других агентов СБУ содействовали проведению этой операции", - сообщил генпрокурор.

Юрий Луценко подчеркнул, что инсценировка убийства была важна для того, чтобы узнать имена других "фигурантов списка". "Заказчик находится на территории Российской Федерации. На сегодняшний день я не могу разглашать определенную доказательную базу, которая есть. Но она будет расширена", - заверил он.

Между тем Герман утверждает, что все произошедшее было результатом его сотрудничества с контрразведкой Украины.

Шевченковский районный суд Киева арестовал Германа на два месяца.