Полиция собрала свыше 400 вещдоков в рамках расследования инцидента в Эймсбери

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Британские следователи собрали около 400 вещественных доказательств в рамках расследования инцидента в Эймсбери, сообщает в субботу Скотланд-Ярд.

"Более 400 образцов и предметов были взяты поисковыми группами в рамках продолжающегося полицейского расследования убийства Дон Стерджесс и отравления Чарли Роули нервнопаралитическим газом "Новичок", - говорится в заявлении Скотланд-Ярд, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что "поиски вещественных доказательств будут продолжаться еще несколько недель, если не месяцев".

30 июня в городе Эймсбери Роули и Стерджесс были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Затем женщина скончалась.

Позднее британская полиция сообщила, что пара получила отравление якобы в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, в марте в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.