Что случилось этой ночью: четверг, 2 августа

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Обстоятельства гибели журналистов в ЦАР, смена генсека ОДКБ и показания Марии Бутиной

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В миссии ООН в ЦАР заявили, что погибшие российские журналисты не обращались к ним по прибытии в республику. Между тем, в "Центре управления расследованиями", с которыми сотрудничали репортеры, сообщили, что они обсуждали свою поездку с миротворцами ООН, а также с представителями местных властей и повстанцев. При этом они по невыясненным причинам отказались от сопровождения на крайне опасном маршруте.

- Инициатива Армении по смене генерального секретаря ОДКБ вызвала недовольство в Кремле; там считают, что это навредит имиджу организации, пишет "Коммерсант". Действующего руководителя Юрия Хачатурова обвинили в свержении конституционного стоя в Армении в 2008 году.

- Сенат США разрешил прокурорам и адвокату, ведущим дело россиянки Марии Бутиной, ознакомиться со стенограммой показаний, которые она давала несколько месяцев назад на закрытом заседании комитета по разведке. При этом широкой огласке эти сведения предаваться не будут.

- Куртку Хана Соло из пятой части "Звездных войн" собрались продать на аукционе в Великобритании за $1.3 млн.

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