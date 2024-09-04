Минпромторг планирует в 2025 г. направить на льготные автокредиты и лизинг более 34 млрд руб.

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Объем финансирования программ льготного автокредитования в РФ на 2025 год планируется на уровне более 23 млрд рублей, льготного лизинга автотехники - 11 млрд рублей, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью "Интерфаксу" в кулуарах Восточного экономического форума.

Министр напомнил, что федеральным бюджетом на текущий год было предусмотрено 17,3 млрд руб. на возмещение банкам скидок по льготным автокредитам и 9 млрд руб. - на скидки по программам льготного лизинга. По его словам, с начала года за счет автокредитных программ было реализовано более 52,7 тыс. автомобилей - почти вдвое больше, чем за весь 2023 год. В рамках лизинговой программы - 29,7 тыс. автомобилей.

"Пока что действующим федеральным законом о бюджете предусмотрено увеличение финансирования обеих программ на 2025 и 2026 годы. В следующем году рассчитываем направить более 23 млрд рублей на финансирование программы льготного автокредитования, 11 млрд рублей - на программу льготного лизинга", - сказал Алиханов.

По его словам, в Минпромторге намерены продолжать наблюдать за ситуацией на рынке и в случае необходимости проработают расширение мер господдержки спроса.

В июле этого года Алиханов пояснял журналистам, что один из показателей, влияющих на принятие решения о возобновлении программ поддержки спроса в автопроме - динамика продаж отечественных производителей, прежде всего "АвтоВАЗа", - сейчас находится на хорошем уровне (за январь-август 2024 года "АвтоВАЗ" продал в РФ 293,49 тыс. пассажирских и коммерческих Lada, что на 42,2% больше прошлогоднего показателя).

Как сообщалось, общий объем финансирования мер господдержки автопрома РФ в 2024 году - включая не только льготные автокредиты и лизинг, но также субсидирование продаж газомоторной техники и госзакупки школьных автобусов, машин скорой помощи и общественного транспорта - составляет 44,4 млрд руб. Предполагается, что господдержка простимулирует продажи в общей сложности 114,4 тыс. единиц техники.