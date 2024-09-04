Сбер оценил шансы сохранения ставки ЦБ и ее повышения до конца года как равные

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк не ожидает снижения ключевой ставки Банка России до конца текущего года, оценивает шансы на ее сохранение и повышение как равные, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

"Ключевая ставка напрямую зависит от темпов инфляции. Сейчас резкого снижения инфляции нет, поэтому навряд ли Центробанк снизит ключевую ставку. Речь идет про то, что он оставит ее либо как есть, либо может повысить. В нашем понимании это примерно 50/50. Либо повысит, либо оставит как есть", - сказал Ведяхин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопрос о прогнозе Сбербанка по ставке на конец 2024 года.

"Я думаю, что коллеги выбирают либо резко вверх, а потом резко вниз, либо, условно говоря, не двигать ставку", - добавил он.

Совет директоров Банка России 26 июля принял решение повысить ключевую ставку с 16% до 18%. Регулятор также рассматривал варианты ее сохранения и более значительного повышения - до 19-20%, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ближайшее заседание Банка России по ключевой ставке назначено на 13 сентября.