Электронные визы в РФ могут стать многократными и выдаваться на больший срок

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития и МИД работают над увеличением срока действия и кратности электронных виз в Россию для иностранных туристов, сообщил замглавы экономического ведомства Дмитрий Вахруков.

"С МИД занимаемся решением вопроса увеличения срока действия и кратности электронной визы. Понимая, что Россия страна большая, единожды приехав и посмотрев какое-то одно место, наши гости хотят вернуться и посмотреть что-то другое", - сказал чиновник на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Туристический Дальний Восток: инвестиции от впечатлений".

Вахруков напомнил, что после запуска механизма электронных виз 1 августа 2023 года до конца июля в Россию по ним приехали 420 тыс. иностранных туристов. В рамках соглашений о безвизовых групповых поездках с Китаем и Ираном - более миллиона человек. "И это то направление, над которым надо работать. Надо расширять перечень стран с упрощенным визовым режимом, с Индией безвизовые групповые поездки запускать и так далее", - добавил Вахруков.

Он добавил, что вторая важнейшая составляющая въездного туризма - транспорт. В Россию сейчас прямыми рейсами можно прилететь из 40 стран, только в июне было запущено 20 новых маршрутов. По словам замминистра, важно также расширять бизнес-контакты между представителями турбизнеса России и стран, откуда к нам могут приехать туристы. Такая работа ведется на площадках ЕАЭС, ШОС, БРИКС и других

Электронную визу в Россию могут получить граждане 55 государств, въезжающих с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных событиях. Она позволяет иностранцам находиться на территории России в течение 16 дней. Консульский сбор составляет около $50.