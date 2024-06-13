Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Минэкономразвития предложило ввести многократные визы для иностранных туристов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития рассматривает вариант введения многократной визы для иностранных туристов на 15 месяцев или два года, сообщил замруководителя ведомства Дмитрий Вахруков на туристическом форуме "Путешествуй!"

"На наш взгляд, и эксперты это подтверждают, эффект может принести многократная виза со сроком 15 месяцев или два года. Это то, чего на сегодня у нас нет, поэтому это также одно из основных направлений роста въездного туризма", - сказал он.

По его словам, сейчас министерство обсуждает с коллегами из других ведомств возможность снижения стоимости туристических виз в Россию, увеличение срока пребывания и срока действия единой электронной визы, реализацию в России механизма "виза по прибытии".

"Во многих странах механизм уже реализован. Не для всех, а для отдельных стран, что является для нас целевым. Ну и важнейшим, принципиальным решением для нас является снятие запрета на одностороннее упрощение визовых требований. Чтобы мы могли в одностороннем порядке делать свою страну безвизовой для отдельных стран", - подчеркнул замглавы Минэкономразвития.

Кроме того, министерство рассматривает изменение сроков действия туристических виз в зависимости от сезонности турпоездок и времени отпусков на целевых рынках.

"Например, для Китая и Ближнего Востока это разные периоды, когда будет максимально востребован туризм в России. Если это китайский Новый год, то январь-февраль, для Ближнего Востока - декабрь, июль, август", - добавил Вахруков.

Он напомнил, что сейчас есть устойчивый рост интереса иностранных туристов к России. В 2023 году число турпоездок увеличилось более чем на 20% и составило 4 млн.

Минэкономразвития Дмитрий Вахруков Ближний Восток Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс юаня опустился ниже 12 рублей впервые с 29 июня 2023 года

Индекс МосБиржи отскочил выше 3100 пунктов после обвала в начале торгов

Индексы РТС и МосБиржи упали на 3,9-4,1% на старте торгов

Банк России объяснил приостановку биржевых торгов евро одновременно с долларом

Банк России объяснил приостановку биржевых торгов евро одновременно с долларом

ЦБ приостановил торги гонконгским долларом и изменил время начала торговой сессии на Мосбирже

ЦБ приостановил торги гонконгским долларом и изменил время начала торговой сессии на Мосбирже

Неизвестный открыл стрельбу на трассе в Калужской области, ранена женщина

В России остановлены биржевые торги долларом из-за санкций США. Обобщение

В России остановлены биржевые торги долларом из-за санкций США. Обобщение

Что произошло за день: среда, 12 июня

ЦБ РФ заявил, что сделки с долларом и евро продолжатся на внебиржевом рынке

ЦБ РФ заявил, что сделки с долларом и евро продолжатся на внебиржевом рынке

США ввели санкции против Мосбиржи, НКЦ и НРД

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });