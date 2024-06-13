Минэкономразвития предложило ввести многократные визы для иностранных туристов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития рассматривает вариант введения многократной визы для иностранных туристов на 15 месяцев или два года, сообщил замруководителя ведомства Дмитрий Вахруков на туристическом форуме "Путешествуй!"

"На наш взгляд, и эксперты это подтверждают, эффект может принести многократная виза со сроком 15 месяцев или два года. Это то, чего на сегодня у нас нет, поэтому это также одно из основных направлений роста въездного туризма", - сказал он.

По его словам, сейчас министерство обсуждает с коллегами из других ведомств возможность снижения стоимости туристических виз в Россию, увеличение срока пребывания и срока действия единой электронной визы, реализацию в России механизма "виза по прибытии".

"Во многих странах механизм уже реализован. Не для всех, а для отдельных стран, что является для нас целевым. Ну и важнейшим, принципиальным решением для нас является снятие запрета на одностороннее упрощение визовых требований. Чтобы мы могли в одностороннем порядке делать свою страну безвизовой для отдельных стран", - подчеркнул замглавы Минэкономразвития.

Кроме того, министерство рассматривает изменение сроков действия туристических виз в зависимости от сезонности турпоездок и времени отпусков на целевых рынках.

"Например, для Китая и Ближнего Востока это разные периоды, когда будет максимально востребован туризм в России. Если это китайский Новый год, то январь-февраль, для Ближнего Востока - декабрь, июль, август", - добавил Вахруков.

Он напомнил, что сейчас есть устойчивый рост интереса иностранных туристов к России. В 2023 году число турпоездок увеличилось более чем на 20% и составило 4 млн.