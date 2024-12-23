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Союз экспортеров оценил экспортный потенциал РФ по зерну в 2025 году в 45 млн т

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Экспортный потенциал РФ по зерну в 2025 году, по оптимистичному сценарию, оценивается примерно в 45 млн тонн, в том числе 40 млн тонн пшеницы. Об этом сообщает Союз экспортеров и производителей зерна по итогам первого заседания недавно созданного им экспертного комитета.

"По итогам первого заседания экспертный комитет сделал предварительную оценку экспортного потенциала российского зерна в 2025 году, в оптимистичном сценарии, порядка 45 млн тонн, в том числе 40 млн тонн пшеницы", - говорится в сообщении союза.

Экспорт первой половины 2025 года будет ограничен квотой с 15 февраля по 30 июня, объем которой составляет 10,6 млн тонн. "При этом высока вероятность, что порядка 0,5 млн тонн будет выделено на экспорт кукурузы с Дальнего Востока, где в уходящем году получился неплохой локальный урожай", - отмечает союз.

С начала января до 15 февраля ожидается экспорт зерна примерно в 3 млн тонн в январе и 1,5 млн тонн в первой половине февраля. Таким образом, к 1 июлю 2025 года может быть экспортировано порядка 15 млн тонн зерна, сообщает союз.

"В случае восстановления озимых посевов в период весенней вегетации допускаем, что урожай 2025 года превысит 130 млн тонн зерна, в том числе 85 млн тонн пшеницы. В этом случае можем рассчитывать на экспорт еще 30 млн тонн зерна во втором полугодии 2025 года, в том числе 25 млн тонн пшеницы, - говорится в сообщении. - В консервативном сценарии экспорт второго полугодия 2025 года составит не более 20 млн тонн, причем в основном пшеницы".

Как отмечают в союзе, спрос со стороны основных импортеров российского зерна остается стабильным, регион MENA (Middle East and North Africa, Ближний Восток и Северная Африка) далек от самообеспеченности.

"Наши позиции на рынке Египта, Алжира достаточно сильны, мы рады расширению сотрудничества с Тунисом и Марокко. Видим также перспективы роста Африки в целом как направления для экспорта: население там стремительно растет, а зерновые остаются одним из самых доступных способов накормить людей, - сообщает союз. - Экспорт в Нигерию в сезоне 2024/25 уже перевалил за 1 млн тонн, а количество голодающих в стране наконец снизилось ниже рекордных 100 млн человек".

Экспертный комитет союза сформирован из представителей компаний-участников для оценки и прогнозирования рынка зерна, зернобобовых и продуктов их переработки. В состав комитета вошли представители компаний "Астон", "АСТ Компани М", "МЗК Экспорт", "Деметра Холдинг", ОЗК, "Петрохлеб-Кубань". По решению представителей комитет возглавил руководитель направления анализа аграрных рынков "Русагротранса" Игорь Павенский.

Союз экспортеров и производителей зерна
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