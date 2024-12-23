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"СовЭкон" ожидает экспорта 36,4 млн т пшеницы из РФ в новом сельхозгоду

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Экспорт пшеницы из РФ в новом сельхозгоду (июль 2025 - июнь 2026 гг.) может составить 36,4 млн тонн, прогнозирует компания "СовЭкон".

На текущий сельхозгод (июль 2024 - июнь 2025 гг.) прогноз составляет 43,7 млн тонн. Причем он был снижен с 44,1 млн тонн "из-за вялых темпов отгрузки и уменьшением маржи экспортеров".

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Существенно снижение оценки экспорта на будущий сельхозгод компания объяснила сокращением запасов и прогнозируемым падением сбора пшеницы.

"СовЭкон" также уменьшил прогноз экспорта кукурузы в текущем сельхозгоду до 2,2 млн тонн с 2,4 млн тонн в прошлом месяце, ячменя - увеличен до 2,8 млн тонн с 2,6 млн тонн. Общий экспорт зерновых и зернобобовых и продуктов переработки снижен до 51,6 млн тонн с 52 млн тонн ранее.

СовЭкон
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