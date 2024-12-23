Поиск

Суд отложил на 12 февраля иск "Транснефти" к Euroclear Bank на $85 млн

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отложил на 12 февраля предварительное заседание по иску "Транснефти" к Euroclear Bank SA/NV (Брюссель) о взыскании $85 млн, следует из информации на сайте суда.

Иск поступил в суд 5 сентября. Третьими лицами привлечены Газпромбанк и АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).

Компании, банки и частные инвесторы за последнее время подали в российские арбитражные суды более 40 исков к Euroclear. В частности, в сентябре 2023 года в суд обратились Россельхозбанк с требованиями на 21 млн рублей, банк "Левобережный" - на 1,1 млрд рублей, Росбанк - на 98,2 млн рублей и $58 млн, банк "Синара" (на $10,9 млн) и входящий в группу Газэнергобанк (на 918,6 млн рублей). Крупнейший на данный момент иск подала в июле 2023 года УК "Первая", ее требования составляют 184,8 млрд рублей. К другому европейскому депозитарию - Clearstream - сейчас подано шесть исков. В начале декабря Арбитражный суд Москвы удовлетворил поданный в октябре 2023 года иск Сбербанка РФ к Euroclear Bank на 688 млн руб.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала боевых действий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года, согласно предписанию ЦБ РФ, ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил последний в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

Clearstream Euroclear Арбитражный суд Москвы Транснефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Выручка Telegram в 2024 г. превысила $1 млрд, компания впервые вышла на прибыль

Выручка Telegram в 2024 г. превысила $1 млрд, компания впервые вышла на прибыль

"Соник-3" обошел "Муфасу" в премьерный уикенд в Северной Америке

"Соник-3" обошел "Муфасу" в премьерный уикенд в Северной Америке

Апелляция согласилась с требованием ФНС к одному из юрлиц IKEA на 9,3 млрд руб.

Апелляция согласилась с требованием ФНС к одному из юрлиц IKEA на 9,3 млрд руб.

Работники Starbucks проводят 5-дневную забастовку

Honda и Nissan намерены объединиться до августа 2026 года

Honda и Nissan намерены объединиться до августа 2026 года

ЦБ отнес к зоне самых высоких рисков недобросовестных действий в ОСАГО 4 региона

ЦБ отнес к зоне самых высоких рисков недобросовестных действий в ОСАГО 4 региона

Российский автокомпонентный холдинг MGC Group купил местный завод Joyson Safety Systems

Право МФО не раскрывать чувствительную к санкциям информацию продлено на 2025 г.

Право МФО не раскрывать чувствительную к санкциям информацию продлено на 2025 г.

Brent подорожала до $73,27 за баррель

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии126 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2066 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5591 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });