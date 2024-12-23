Суд отложил на 12 февраля иск "Транснефти" к Euroclear Bank на $85 млн

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отложил на 12 февраля предварительное заседание по иску "Транснефти" к Euroclear Bank SA/NV (Брюссель) о взыскании $85 млн, следует из информации на сайте суда.

Иск поступил в суд 5 сентября. Третьими лицами привлечены Газпромбанк и АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).

Компании, банки и частные инвесторы за последнее время подали в российские арбитражные суды более 40 исков к Euroclear. В частности, в сентябре 2023 года в суд обратились Россельхозбанк с требованиями на 21 млн рублей, банк "Левобережный" - на 1,1 млрд рублей, Росбанк - на 98,2 млн рублей и $58 млн, банк "Синара" (на $10,9 млн) и входящий в группу Газэнергобанк (на 918,6 млн рублей). Крупнейший на данный момент иск подала в июле 2023 года УК "Первая", ее требования составляют 184,8 млрд рублей. К другому европейскому депозитарию - Clearstream - сейчас подано шесть исков. В начале декабря Арбитражный суд Москвы удовлетворил поданный в октябре 2023 года иск Сбербанка РФ к Euroclear Bank на 688 млн руб.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала боевых действий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года, согласно предписанию ЦБ РФ, ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил последний в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.