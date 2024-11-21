Суд решил привлечь НРД и Банк России к делу о банкротстве Euroclear

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отложил судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании бельгийского депозитария Euroclear Bank банкротом на 21 января, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Заявление о признании Euroclear банкротом в суд подало АО "Гео-Система" в августе 2024 года. Сумма задолженности перед заявителем в материалах не указана.

На заседании 21 ноября представитель Euroclear заявил ходатайство о прекращении производства по делу, а также о привлечении в качестве третьего лица Национального расчетного депозитария (НРД).

Суд удовлетворил ходатайство о привлечении НРД, а также по своей инициативе решил привлечь к участию в деле Банк России.

В марте 2024 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Гео-Системы" о взыскании с Euroclear $1,156 млн убытков в связи с блокировкой активов. В мае Euroclear подала апелляционную жалобу на это решение, в июле Девятый арбитражный апелляционный суд ее отклонил.

Сейчас в судах находится более 100 исков к Euroclear, которые подали компании, банки и частные инвесторы из-за блокировки активов.

Президент Владимир Путин в январе 2024 года подписал указ, которым запретил обращать взыскание, накладывать арест и принимать иные обеспечительные меры в отношении активов на счетах типа "С" и "И". В апреле был опубликован новый указ, выводящий из-под этого запрета принятые до 3 января судебные акты. К этому моменту российские суды удовлетворили четыре иска к Euroclear - банка "Санкт-Петербург", МТС банка, Росбанка и УК "Лидер".

Верховный суд РФ в феврале 2024 года допустил возможность введения российскими судами процедуры банкротства в отношении иностранных юрлиц, которые "имеют тесную связь" с Россией - здесь ведут бизнес их бенефициары, находится имущество, совершается значительное количество сделок с местом исполнения на территории страны и т.д. Процедура может охватывать как все активы должника вне зависимости от страны их местонахождения, так быть и локальной - распространяться на имущество в России.