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Brent подешевела до $72,8 за баррель

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти развернулись вниз днем в понедельник на фоне заметного укрепления доллара США.

К 14:30 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,19%) до $72,8 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,08 (0,12%), до $69,38 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, растет на 0,5%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Конгресс США 21 декабря принял законопроект о временном финансировании работы правительства во избежание шатдауна.

Brent WTI США
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