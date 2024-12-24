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Brent подорожала до $73,35 за баррель

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут во вторник на фоне слабой активности торгов перед рождественскими праздниками.

В среду биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Южной Кореи и Австралии, будут закрыты в связи с Рождеством. Многие площадки останутся закрытыми и в четверг.

К 14:45 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,72 (0,99%) до $73,35 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,68 (0,98%), до $69,92 за баррель.

Нефтяной рынок, вероятно, будет держаться в узком диапазоне в ходе праздничного периода, поскольку инвесторы не станут играть на повышение или понижении цен без четких сигналов на 2025 год, пишет The Wall Street Journal.

На этой неделе трейдеры будут оценивать еженедельный отчет о количестве новых заявок на пособие по безработице в США, который выйдет в четверг.

В дальнейшем рынок будет ждать новых шагов Дональда Трампа, который вступит в должность президента США 20 января. Ранее на этой неделе он потребовал от администрации Панамского канала снизить плату за проход судов по этому маршруту. В противном случае Вашингтон может восстановить контроль над этим объектом, заявил Трамп.

Brent WTI США Дональд Трамп Панамский канал
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