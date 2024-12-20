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Цены на нефть теряют около 1%, Brent торгуется у $72,19 за баррель

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются примерно на 1% на торгах в пятницу и нацелены завершить неделю с потерей более 3% из-за растущих опасений относительно перспектив мирового спроса.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:02 по московскому времени подешевели на $0,69 (0,95%) от уровня закрытия четверга, до $72,19.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,73 (1,07%), до $68,64 за баррель.

Трейдеры оценивают последствия новых заявлений избранного президента США Дональда Трампа в социальной сети Truth Social. Он пригрозил повысить пошлины на импорт европейских товаров, если страны ЕС не увеличат объемы закупок американских нефти и газа.

С середины октября нефть торгуется в самом узком с 2019 года годовом ценовом диапазоне, отмечает Bloomberg. С одной стороны, давление на котировки оказывают слабый спрос в Китае, опасения по поводу увеличения предложения, в основном в Северной и Южной Америке. С другой стороны - определенную поддержку оказывают перспективы ужесточения санкций в отношении Ирана и России.

Федеральная резервная система (ФРС) на этой неделе снизила базовую ставку на 25 базисных пунктов, но просигнализировала о намерении не спешить со смягчением денежно-кредитной политики в следующем году. Новые медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что в 2025 году ставка будет снижена меньше, чем ожидалось ранее.

"Сочетание высоких процентных ставок, укрепления доллара и низкой склонности инвесторов к риску оказывает давление на нефтяные цены, - сказал главный аналитик A/S Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен. - Последние политические события и новые сигналы от центрального банка могут еще больше ослабить тягу к риску".

Между тем страны G7 изучают возможность ужесточения санкций в отношении российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Странам пока не удалось прийти к консенсусу, но рассматриваемые решения варьируются от полного запрета ее импорта до снижения предельной цены до $40 за баррель с нынешних $60.

Brent WTI США Дональд Трамп
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