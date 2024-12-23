Топ-менеджеры VW откажутся от бонусов в рамках соглашения с профсоюзом

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Руководители германского автопроизводителя Volkswagen AG откажутся от бонусных выплат в рамках договоренности с лидерами профсоюзного движения, сообщила Sueddeutsche Zeitung.

Около 4 тысяч менеджеров компании откажутся в 2025 и 2026 годах от премий, составляющих около 10% их годового заработка.

Профсоюзные активисты призывают высшее руководство компании, включая ее главу Оливера Блюма, оказаться от более существенной части своего вознаграждения.

Отказ от бонусов - часть соглашения о реструктуризации, направленного на сокращение расходов Volkswagen без закрытия его заводов.

Достижение договоренности с работниками после трех месяцев переговоров позволило компании избежать дальнейших забастовок.