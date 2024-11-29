Работники предприятий Volkswagen в Германии готовятся к забастовке

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Работники предприятий Volkswagen (VW) в Германии начнут забастовку на следующей неделе.

Руководству компании не удалось договориться с профсоюзом IG Metall, представляющим интересы большинства работников в VW в Германии, относительно мер сокращения расходов, к которым автопроизводитель вынужден прибегать в условиях ослабления рынка электромобилей и ужесточения конкуренции, пишет газета The Wall Street Journal.

Представитель IG Metall заявил в пятницу, что в понедельник сотрудники предприятий VW начнут предупредительные забастовки, то есть будут останавливать работу на несколько часов в день. Продолжительность акции профсоюза будет зависеть от хода переговоров, отметил он.

В общей сложности VW управляет 10 предприятиями в Германии, где работают порядка 300 тыс. человек. Забастовка коснется примерно 120 тыс. сотрудников на заводах в Вольфсбурге, Брауншвейге, Ганновере, Зальцгиттере, Эмделе и Касселе, отмечает WSJ.

Последний раунд переговоров между VW и профсоюзом завершился безрезультатно. Переговоры должны возобновиться 9 декабря.