Volkswagen планирует сократить расходы к концу 2028 года на 20%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Автоконцерн Volkswagen планирует сократить расходы по всем брендам на 20% к концу 2028 года, сообщил немецкий деловой журнал Manager Magazin.

Гендиректор VW Оливер Блюме и главный финансовый директор Арно Антлиц представили масштабный план экономии на расходах на закрытом совещании с топ-менеджерами автоконцерна в Берлине еще в середине января, отмечает издание.

Программа сокращения затрат призвана вернуть VW к устойчивой рентабельности в условиях ослабления бизнеса автопроизводителя в Китае, увеличения пошлин на импорт в США, а также ужесточения глобальной конкуренции, пишет Manager Magazin. У издания нет информации о том, каким именно образом VW планирует добиваться экономии на расходах, однако оно отмечает, что возможность закрытия предприятий рассматривается.

VW еще три года назад запустил программу реорганизации бизнеса во всех брендах и подразделениях. За это время автоконцерну удалось добиться экономии на ежегодных расходах на общую сумму, выражаемую двузначным числом в миллиардах евро, сообщил агентству Reuters представитель VW. По его словам, это помогло компании справиться с последствиями, например, повышения американских пошлин.

Блюме объявит о среднесрочных планах компании в ходе пресс-конференции после презентации годовой отчетности VW 10 марта, отметил источник.