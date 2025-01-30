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"СовЭкон" снизил прогноз экспорта пшеницы из России на 0,9 млн т, до 42,8 млн т

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" снизила до 42,8 млн тонн прогноз экспорта российской пшеницы в 2024/25 сельхозгоду. Это на 0,9 млн тонн меньше предыдущей оценки (43,7 млн тонн).

"Это означает резкое снижение с 52,4 млн тонн в прошлом сезоне, экспорт также прогнозируется ниже трехлетнего среднего показателя в 44,2 млн тонн. Пересмотр отражает постоянно низкие темпы отгрузок и сложные условия экспорта", - заявила компания.

Январский экспорт пшеницы компания оценивает всего в 2,1 млн тонн, что на 1 млн тонн ниже сезонного среднего показателя и является самым низким показателем с января 2022 года, когда было экспортировано 2 млн тонн.

"Операции по экспорту российской пшеницы остаются едва прибыльными или находятся в отрицательной зоне, что ограничивает возможности экспортеров по ускорению поставок в ближайшей перспективе. Без существенного улучшения маржи значительного роста экспорта пшеницы в краткосрочной перспективе не ожидается", - говорится в сообщении.

Цены на внутреннем рынке росли в последние месяцы на фоне ограниченного предложения, что оказывает дополнительное давление на маржу трейдеров, отмечают эксперты.

СовЭкон
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