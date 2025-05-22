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Nordstrom провела делистинг с NYSE

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Американская сеть универмагов Nordstrom Inc. провела делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) после того, как семья ее основателей вместе с мексиканским ритейлером El Puerto de Liverpool завершили выкуп акций компании.

Как сказано в пресс-релизе Nordstrom, обыкновенные акции Nordstrom были быть исключены из листинга NYSE 21 мая.

Сумма сделки с учетом долга оценивается в $6,25 млрд. Держатели акций Nordstrom получили по $24,25 за акцию, что на 42% выше котировок на закрытие торгов 18 марта, то есть до появления в СМИ слухов о возможной сделке. Также им будут выплачены квартальные дивиденды в размере $0,1462 на акцию и специальные дивиденды в $0,25 на акцию.

Семья Нордстром владеет 50,1% Nordstrom, а El Puerto de Liverpool - 49,9%.

После закрытия сделки Эрик и Пит Нордстром стали главными исполнительными директорами компании.

Nordstrom была основана в 1901 году. Сейчас она владеет более чем 350 магазинами.

El Puerto de Liverpool, история которой насчитывает почти 180 лет, работает по всей Мексике в 310 магазинах под названиями Liverpool и Suburbia, имеет 119 специализированных бутиков, а также представлена в 29 торговых центрах. Кроме того, компания является одним из ведущих эмитентов кредитных карт в стране (более 7,6 млн клиентов).

NYSE Nordstrom Мексика Пит Нордстром El Puerto de Liverpool Эрик Нордстром США
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