МТС довела долю в Ticketscloud до 100%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - ООО "МТС Лайв", дочерняя организация ПАО "МТС", увеличило долю в ООО "Тикетсклауд" с 85% до 100%, говорится в данных ЕГРЮЛ.

Юрлицо развивает билетную платформу для организаторов мероприятий Ticketscloud. МТС приобрела 85% компании в 2023 году, сделка предполагала опцион по консолидации актива в течение двух лет. Финансовые параметры сделки тогда не раскрывались.

За счет сделки МТС рассчитывала укрепить позиции и нарастить долю на рынке продаж билетов.

Ticketscloud создает продукты, позволяющие закрыть весь спектр потребностей организаторов мероприятий (инструменты аналитики и настройки продаж, автоматическая выгрузка документооборота, облачная касса, приложение для зрителей с защитой билетов от подделки, приложение для сканирования билетов и управления доступом на мероприятия, платформа для поиска подрядчиков).