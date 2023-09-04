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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

"Дочка" МТС купит 85% поставщика сервисов для организаторов мероприятий Ticketscloud

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Дочерняя компания ПАО "МТС" - "МТС Энтертейнмент" - договорилась о покупке 85% ООО "Тикетсклауд", которое развивает билетную платформу для организаторов мероприятий Ticketscloud.

Как говорится в пресс-релизе МТС, обязывающая документация уже подписана; ее финансовые параметры не раскрываются.

В пресс-службе МТС уточнили "Интерфаксу", что в течение двух лет компания планирует довести долю в ООО до 100% за счет соответствующего опциона.

Ticketscloud создает продукты, позволяющие закрыть весь спектр потребностей организаторов мероприятий (инструменты аналитики и настройки продаж, автоматическая выгрузка документооборота, облачная касса, приложение для зрителей с защитой билетов от подделки, приложение для сканирования билетов и управления доступом на мероприятия, платформа для поиска подрядчиков).

За счет сделки МТС рассчитывает укрепить позиции и нарастить долю на рынке продаж билетов.

"Компания будет работать в качестве отдельного направления, подключая организаторов мероприятий к билетным витринам МТС и предлагая им маркетинговые возможности экосистемы", - уточняется в релизе. Команда и основатели Ticketscloud Егор Егерев и Катерина Кириллова также останутся в проекте.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Тикетсклауд" зарегистрировано в 2018 году. На 31 августа 85% компании принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах Ticketscloud Ltd, еще 15% - у гендиректора ООО Егора Егерева.

В 2022 году выручка ООО "Тикетсклауд" составила 211,9 млн рублей, чистая прибыль - 79,6 млн рублей.

"МТС Энтертейнмент" создана в 2019 году для реализации проектов в сфере городских развлечений. Компания управляет билетными витринами Ticketland и Ponominalu, а также собственным сайтом с подборкой событий MTC Live и возможностью покупки билетов на них.

МТС Ticketscloud МТС Энтертейнмент
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