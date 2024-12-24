Поиск

В хранилищах ЕС запасы газа конца сентября до середины декабря снизились на 19%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Объемы газа в газохранилищах Евросоюза сократились на максимальные за три года 19% с момента завершения сезона восполнения резервов в конце сентября по середину декабря, пишет Financial Times со ссылкой на данные ассоциации европейских газовых операторов Gas Infrastructure Europe.

В предыдущие два года спад в аналогичный период был меньше 10% на фоне повышенной температуры воздуха и снижения спроса со стороны бизнеса из-за роста цен.

На данный момент газохранилища ЕС заполнены на 75%, что незначительно превышает средний показатель последних десяти лет. В середине декабря 2023 года заполненность составляла около 90%.

"Пока этой зимой Европе приходится гораздо больше полагаться на подземные хранилища, чем в прошлые два года, чтобы компенсировать снижение импорта СПГ и удовлетворить растущий спрос", - сказала Наташа Филдинг, руководитель отдела цен на европейском рынке газа в Argus Media.

Европа снизила импорт СПГ на фоне усиления конкуренции за него со стороны азиатских покупателей, отмечает FT.

Цены на газ в Европе в настоящее время примерно на 90% ниже показателей периода энергетического кризиса лета 2022 года, когда они превышали 300 евро за МВт.ч. Впрочем, изъятие газа из хранилищ зимой может усложнить и сделать более дорогим восполнение запасов в следующем году.

Argus Gas Infrastructure Europe Евросоюз СПГ Наташа Филдинг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Процедура банкротства экс-совладельца ПСБ Алексея Ананьева продлена до июня 2025 года

Запрет экспорта риса и рисовой крупы из России продлен до 30 июня 2025 года

Запрет экспорта риса и рисовой крупы из России продлен до 30 июня 2025 года

Правительство скорректировало критерии биржевой продажи топлива 5-го класса

Нефть Brent подорожала до $72,98 за баррель

Нефть Brent подорожала до $72,98 за баррель

Уолл-стрит завершила в плюсе волатильную сессию понедельника

Уолл-стрит завершила в плюсе волатильную сессию понедельника

Google готова пойти на уступки для недопущения продажи Chrome

Банки РФ на фоне ослабления рубля в ноябре нарастили прибыль в 1,5 раза м/м

Цены на какао-бобы могут вырасти сильнее биткоина по итогам 2024 года

"ЭкоНива" перешла в российскую юрисдикцию

Топ-менеджеры VW откажутся от бонусов в рамках соглашения с профсоюзом

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии127 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов175 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2068 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });