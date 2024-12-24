В хранилищах ЕС запасы газа конца сентября до середины декабря снизились на 19%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Объемы газа в газохранилищах Евросоюза сократились на максимальные за три года 19% с момента завершения сезона восполнения резервов в конце сентября по середину декабря, пишет Financial Times со ссылкой на данные ассоциации европейских газовых операторов Gas Infrastructure Europe.

В предыдущие два года спад в аналогичный период был меньше 10% на фоне повышенной температуры воздуха и снижения спроса со стороны бизнеса из-за роста цен.

На данный момент газохранилища ЕС заполнены на 75%, что незначительно превышает средний показатель последних десяти лет. В середине декабря 2023 года заполненность составляла около 90%.

"Пока этой зимой Европе приходится гораздо больше полагаться на подземные хранилища, чем в прошлые два года, чтобы компенсировать снижение импорта СПГ и удовлетворить растущий спрос", - сказала Наташа Филдинг, руководитель отдела цен на европейском рынке газа в Argus Media.

Европа снизила импорт СПГ на фоне усиления конкуренции за него со стороны азиатских покупателей, отмечает FT.

Цены на газ в Европе в настоящее время примерно на 90% ниже показателей периода энергетического кризиса лета 2022 года, когда они превышали 300 евро за МВт.ч. Впрочем, изъятие газа из хранилищ зимой может усложнить и сделать более дорогим восполнение запасов в следующем году.