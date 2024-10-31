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Европа подошла к 1 ноября с 95% запасов в ПХГ при нормативе в 90%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Газовые хранилища ЕС заполнены к 1 ноября на 95%, что превышает установленный и юридически обязательный целевой показатель в 90%, отметила в четверг Еврокомиссия (ЕК).

"Это дает нам сильную позицию для поддержания стабильных поставок и цен нынешней зимой и продолжения нашего ухода от импорта российского ископаемого топлива", - заявила, комментируя этот результат, член ЕК по энергетике Кадри Симсон.

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В Брюсселе сообщили, что в настоящее время в хранилищах ЕС находится около 100 млрд куб. м газа, "что составляет около трети годового потребления газа в ЕС".

Регламент ЕС по запасам газа от июня 2022 года установил обязательную цель заполнения хранилищ на 90% к 1 ноября каждого года с промежуточными целями для государств-членов по обеспечению стабильного заполнения в течение года.

По данным платформы Gas Infrastructure Europe, по последним данным на 29 октября, в хранилищах региона было 106 млрд куб. м активного газа; средний уровень заполнения резервуаров достиг 95,22%.

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Во вторник газовая отрасль ЕС отчиталась о самом крупном нетто-отборе газа из ПХГ (-0,09%) за сезон, что может быть признаком общего перехода от закачки к отбору. В конце недели в регионе прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха, что является дополнительным основанием для ожидания развития кампании по отбору газа.

Нормативный уровень заполнения в 90% ПХГ региона достигли в середине августа, 13 октября преодолели планку в 95%.

Еврокомиссия газ
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