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Комитет Европарламента одобрил проект нового регламента по заполнению газохранилищ в ЕС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Европарламента (ЕП) по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал предложение Еврокомиссии о продлении нынешней схемы хранения газа в ЕС до 31 декабря 2027 года и согласовал снижение целевого показателя заполнения хранилищ на зиму до 83% от емкости.

"Принятый в четверг законопроект направлен на борьбу со спекуляциями на газовом рынке и снижение цен путем введения большей гибкости в правила заполнения газовых хранилищ", - сообщается в коммюнике ЕП.

Действие утвержденной в 2022 году схемы заполнения хранилищ должно было закончиться в 2025 году. Она направлена на "обеспечение безопасности газоснабжения в преддверии зимнего сезона".

В процессе согласования предложения Еврокомиссии в действующее регулирование внесен ряд поправок.

"Эти изменения направлены на ослабление напряженности на газовом рынке, отчасти вызванной рыночными ожиданиями, вытекающими из обязательной цели схемы: 90% заполняемости к 1 ноября каждого года. С этой целью члены Европарламента предлагают снизить целевой показатель заполнения с 90% до 83%, чтобы помочь сбалансировать энергетическую безопасность с рыночными принципами и снизить цены на газ", - сообщил ЕП.

Странам-участницам будет разрешено отклоняться на четыре процентных пункта от целевого показателя заполнения в случае неблагоприятных рыночных условий, таких как перебои с поставками или высокий спрос. Еврокомиссия сможет дополнительно увеличить это отклонение еще на четыре процентных пункта, если такие рыночные условия сохранятся. Предлагается также сдвинуть контрольный срок выполнения целевого показателя до 1 декабря.

Однако Странам-участницам придется гарантировать, что суммарные последствия гибкости и отступлений не приведут к снижению общих обязательств по заполнению хранилищ до уровня ниже 75%.

Текст законопроекта будет вынесен на голосование на следующей пленарной сессии ЕП с 5 по 8 мая.

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза 11 апреля одобрил переговорную позицию Совета ЕС по внесению поправок в правила хранения газа.

Как заявил совет, одобренный постпредами текст будет служить "мандатом председательства Польши в Совете ЕС для начала переговоров с Европарламентом об окончательной форме закона".

По мнению представителей государств-членов Евросоюза, предложенное продление "снизит воздействие волатильности цен на ЕС, в том числе из-за геополитической нестабильности". В Брюсселе напомнили, что газовые хранилища обеспечивают 30% потребления газа в союзе в зимние месяцы.

Переговоры законодателей ЕС по новому регламенту должны начаться в мае. После того как будет достигнуто предварительное соглашение между Советом ЕС и Европарламентом, его должны официально утвердить оба института ЕС.

Coreper Еврокомиссия Европарламент Евросоюз
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