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"Полиметалл" продал структурам Свиблова юниорный проект "Золото Челюскин" на Таймыре

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - "Полиметалл" продал структурам Владислава Свиблова юниорный проект "Золото Челюскин" на Таймыре.

Согласно ЕГРЮЛ, МК ООО "Хорвик", связанная со Свибловым и его холдингом "Хайлэнд Голд", получила 95% в компании "Золото Челюскин", владеющей геологоразведочными лицензиями на Северо-Кристифенсенскую, Южно-Кристифенсенскую и Оперативную площади на Таймыре. Миноритарием остается юниорная компания "Геопроект".

Ранее контроль в проекте принадлежал "Полиметаллу". ""Полиметалл" изначально планировал с "Золотом Челюскина" поиски медной минерализации, но по этому металлу проект себя не оправдал. "Хайлэнд Голд" же намерен работать с юниором уже по золоту. В итоге от сделки выигрывают все стороны", - пояснили в "Полиметалле".

В этом году "Полиметалл", "Хайлэнд Голд", а также "Мангазея Майнинг" и "НГК Ресурс" совместно проводят конкурс юниорных проектов. "Полиметалл" начал проводить такие конкурсы в 2018 году, с тех пор прошло уже пять раундов.

Полиметалл Золото Челюскин МК ООО "Хорвик" Хайлэнд Голд Владислав Свиблов Таймыр
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